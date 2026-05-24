Durante una cena con molte persone, il regista Monicelli ha fatto una pernacchia. Pasotti ricorda di essere rimasto sorpreso, e Monicelli gli avrebbe detto di sorridere e di non essere triste. Pasotti ha condiviso l’episodio in un’intervista, senza aggiungere altri dettagli o commenti. La scena si è svolta davanti a vari ospiti, senza ulteriori sviluppi o conseguenze pubbliche.

Giorgio Pasotti trasloca. Non è una notizia ma un dato di fatto che riportiamo perché l’intervista rilasciata dall’attore al Messaggero inizia proprio così: “Mi sto spostando di 300 metri, sempre in zona Flaminio, dove ormai vivo da più di dieci anni, e sono a pezzi sia fisicamente che psicologicamente. Questa faticaccia mi sta devastando, a una certa non si dovrebbero più fare queste cose. E poi gli elettricisti, gli idraulici, i muratori.”. Insomma, un piccolo sfogo causa trasloco che porta a una domanda successiva ben piazzata, ovvero se la sua compagna e collega Claudia Toscani, 35 anni, lo abbia messo alla porta: “No. Dico solo che va tutto bene e siamo sempre una coppia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “A cena con tante persone importanti, Monicelli fece una pernacchia. Rimasi a bocca aperta, lui mi disse ‘voi giovani siete bravi ma tristi. Sorridete, cazzo'”: il racconto di Giorgio Pasotti

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