Nel tardo pomeriggio del 20 maggio 2026, la Croisette si è illuminata per la première de La Bataille de Gaulle: L’Âge de Fer, film di Antonin Baudry presentato fuori concorso alla 79ª edizione del Festival di Cannes. Tra le stelle attese sul red carpet, Elodie ha catalizzato l’attenzione con un momento di rara magia fashion: un abito che unisce passato e presente, archivio e contemporaneità, due icone separate da quasi trent’anni ma unite da un filo di seta prezioso. La cantante romana, presente sulla Croisette in qualità di testimonial L’Oréal Paris, ha sfilato indossando una creazione custom di Prada Atelier che rappresenta molto più di un semplice look da red carpet. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - A Cannes, Elodie sfila con lo stesso abito che Kate Moss indossò 30 anni fa: ma il colpo di scena è stato un altro

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Elodie ignora Kendall Jenner alla sfilata Emporio Armani: la top model tenta il contatto «Piacere»

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Temi più discussi: Elodie come Kate Moss a Cannes, il look sul red carpet è un omaggio; Elodie a Cannes 2026 è un incanto d'archivio: l'abito con cascata di foglie cita il look di Kate Moss in Prada nel 1997; Cannes 2026, Elodie incanta il red carpet con un abito in omaggio a Kate Moss; Elodie cambia look a Cannes 2026: sul red carpet sfoggia il caschetto con le punte all’insù.

Elodie a Cannes 2026 è un incanto d'archivio: l'abito con cascata di foglie cita il look di Kate Moss in Prada nel 1997Elodie al Festival di Cannes 2026 va sul red carpet con un abito a colonna custom Prada realizzato con l'originale jacquard botanico d'archivio della sfilata primavera estate 1997 ... vogue.it

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