A Bucchianico musica per la festa dei Banderesi di sant' Urbano con Jovanotte e I Figli delle Stelle

Da chietitoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Bucchianico si sono svolti due concerti durante la Festa dei Banderesi di Sant’Urbano, primo Papa e martire. Sul palco si sono esibiti i Jovanotte e i Figli delle Stelle, attirando numerosi spettatori. La manifestazione ha visto la partecipazione di molte persone, con musica e intrattenimento che hanno animato l’evento. La giornata si è conclusa senza incidenti, offrendo momenti di svago alla comunità locale.

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In occasione della storica Festa dei Banderesi di Sant’Urbano primo Papa e martire, il comune di Bucchianico si prepara a ospitare due grandi appuntamenti musicali.La manifestazione si svolgerà in piazza San Camillo de Lellis, lunedì 25 e martedì 26 maggio, offrendo al pubblico serate di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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Bucchianico Abruzzo, Italy | Festa dei Banderesi

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