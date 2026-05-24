A Bucchianico musica per la festa dei Banderesi di sant' Urbano con Jovanotte e I Figli delle Stelle
A Bucchianico si sono svolti due concerti durante la Festa dei Banderesi di Sant’Urbano, primo Papa e martire. Sul palco si sono esibiti i Jovanotte e i Figli delle Stelle, attirando numerosi spettatori. La manifestazione ha visto la partecipazione di molte persone, con musica e intrattenimento che hanno animato l’evento. La giornata si è conclusa senza incidenti, offrendo momenti di svago alla comunità locale.
In occasione della storica Festa dei Banderesi di Sant’Urbano primo Papa e martire, il comune di Bucchianico si prepara a ospitare due grandi appuntamenti musicali.La manifestazione si svolgerà in piazza San Camillo de Lellis, lunedì 25 e martedì 26 maggio, offrendo al pubblico serate di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Bucchianico Abruzzo, Italy | Festa dei Banderesi
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