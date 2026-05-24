A Bucchianico musica per la festa dei Banderesi di sant' Urbano con Jovanotte e I Figli delle Stelle

Notizia in breve

A Bucchianico si sono svolti due concerti durante la Festa dei Banderesi di Sant’Urbano, primo Papa e martire. Sul palco si sono esibiti i Jovanotte e i Figli delle Stelle, attirando numerosi spettatori. La manifestazione ha visto la partecipazione di molte persone, con musica e intrattenimento che hanno animato l’evento. La giornata si è conclusa senza incidenti, offrendo momenti di svago alla comunità locale.