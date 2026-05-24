500 Miglia Indianapolis 2026 oggi | orario tv programma streaming

Da oasport.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La 110ª edizione della 500 Miglia di Indianapolis si terrà oggi, domenica 24 maggio, a partire dalle 18.30. L’evento, parte della NTT IndyCar Series, si svolge sulla pista di Indianapolis. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile anche in streaming. La competizione si svolge su un circuito di oltre 4 km e prevede 200 giri totali.

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Si svolgerà quest’oggi, domenica 24 maggio a partire dalle 18.30, la 110ma edizione della 500 Miglia di Indianapolis, evento principale per quanto riguarda la NTT IndyCar Series. Cresce l’attesa per una delle competizioni automoblistiche più importanti dell’anno, una sfida disputata per la prima volta nel 1911. La pole position è stata stabilita nella giornata di domenica da Alex Palou. Il #10 di Chip Ganassi Racing condividerà la prima fila nella giornata odierna con Alexander Rossi (Ed Carpenter Racing) e David Malukas (Penske #12). La seconda linea verrà invece aperta da Felix Rosenqvist (Shank Racing #60) abile nella media dei quattro giri a precedere Santino Ferrucci (Foyt #14) e Pato O’Ward (McLaren #5). 🔗 Leggi su Oasport.it

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