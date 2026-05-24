500 Miglia Indianapolis 2026 oggi | orario tv programma streaming

Notizia in breve

La 110ª edizione della 500 Miglia di Indianapolis si terrà oggi, domenica 24 maggio, a partire dalle 18.30. L’evento, parte della NTT IndyCar Series, si svolge sulla pista di Indianapolis. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile anche in streaming. La competizione si svolge su un circuito di oltre 4 km e prevede 200 giri totali.