La Juventus ha annunciato le cessioni di quattro giocatori, senza includere Bremer, in vista della prossima stagione. La squadra sembra avviata a una ristrutturazione, con diversi calciatori che lasciano il club. Questa decisione arriva mentre la stagione è ancora in corso, lasciando intendere un cambio di rotta nel reparto. La lista delle partenze si allunga, senza ancora conferme sui nomi degli altri atleti coinvolti.

La sensazione sarebbe quella di una squadra costretta a rifare i conti mentre la stagione deve ancora chiudersi davvero. Non si parlerebbe di un semplice aggiustamento estivo, di quei due o tre movimenti che ogni grande club mette in preventivo, ma di una revisione più profonda, perché quando mancano i ricavi della Champions League cambiano le priorità e cambiano anche i nomi che finiscono sul tavolo. Il punto non sarebbe soltanto trovare soldi. Sarebbe capire dove prenderli senza smontare completamente l’identità tecnica della squadra. E spesso le due cose non vanno d’accordo. Perché una società può anche dichiarare di voler trattenere i propri giocatori migliori, ma poi il mercato presenta offerte che iniziano a pesare. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - 4 addii senza Champions, la lista cessioni della Juventus: non solo Bremer

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