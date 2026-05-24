26 Maggio | oroscopo segno per segno e almanacco

Da veronasera.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 26 maggio è il 146º giorno dell’anno. Chi nasce in questa data ha caratteristiche di intuizione e determinazione. Sono persone che affrontano il cambiamento con facilità e guardano avanti.

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Il 26 maggio è il 146º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è intuitivo e determinato, con una forte capacità di affrontare il cambiamento e guardare avanti.Santo del giorno: San Filippo Neri.Proverbio del giorno: Fango di maggio, spighe d’agosto.Fatti salienti: Nel 1897 Bram Stoker. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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