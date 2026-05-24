201.713 elettori chiamati alle urne per decidere il sindaco di Venezia

In queste ore, 201.713 elettori sono chiamati a votare per eleggere il nuovo sindaco di Venezia. Le urne sono aperte in 256 sezioni distribuite in tutta la città. La consultazione riguarda la scelta tra diversi candidati, con le operazioni di voto che si svolgono secondo le modalità previste dalla legge. I risultati saranno comunicati al termine dello scrutinio, che dovrebbe concludersi nelle prossime ore.

201.713 persone eleggeranno, stanno eleggendo in queste ore, il sindaco di Venezia, divisi in 256 sezioni. Di questi, 273 giovani che voteranno per la prima volta, quindi neodiciottenni, mentre sono 138 gli elettori ultracentenari.Per chi avesse perso la tessera elettorale, è possibile. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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