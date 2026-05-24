Alessio Milani ha vinto la 51ª edizione della 100 km del Passatore, ripetendo il risultato dello scorso anno. La gara, che collega Firenze a Faenza, si è conclusa con la sua affermazione. Tra le donne, la prima classificata è stata la croata Sustic. La competizione si è svolta su un percorso di 100 chilometri, con Milani che ha concluso in prima posizione.

FAENZA – Ha vinto lui, secondo pronostico: Alessio Milani è riuscito a fare il bis nella 51aedizione della 100 km del Passatore, che collega Firenze a Faenza. Sei ore, 47 minuti e 42 secondi, il suo tempo, bissando, come detto, il successo del 2025 con un tempo migliore. Il friulano dell’Atletica Monfalcone si aggiudica anche il titolo italiano della 100 km su strada. Secondo il faentino Enrico Bartolotti a circa 8 minuti, terzo il francese Julien Nison, già secondo lo scorso anno. Tra le donne la croata Nikolina Sustic, 7a assoluta in 7 ore, 28 minuti e 20 secondi, batte il proprio record della Firenze-Faenza che resisteva dal 2019. Sustic era tornata al Passatore dopo sette anni. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - 100 km del Passatore: bis di Alessio Milani. Fra le donne prima la croata Sustic

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