Domenica sera alle 21, si gioca l’ultima giornata della Liga 2025-2026 con Villarreal e Atletico Madrid che si sfidano per il terzo posto. Le due squadre sono a pari punti, 69, e entrambe hanno già conquistato la qualificazione in Champions League. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, e si prevede una partita ricca di gol tra le due squadre.

La Liga spagnola 2025-2026 si chiuderà definitivamente domenica notte, con la sfida tra Villarreal e Atletico Madrid, che giocano per l’onore e per il terzo posto: le due squadre sono comunque sicure di andare in Champions e sono a pari punti, a quota 69. I Colchoneros hanno vinto lo scontro diretto dell’andata e quindi hanno. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Villarreal-Atletico Madrid (domenica 24 maggio 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Tanti gol tra i valenciani e i Colchoneros?

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Villarreal vs Atletico Madrid : LALIGA 2025/26

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