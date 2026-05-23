Villarreal-Atletico Madrid domenica 24 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Tanti gol tra i valenciani e i Colchoneros?

Da infobetting.com 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Domenica 24 maggio 2026 alle 21:00 si gioca Villarreal-Atletico Madrid, ultima giornata della Liga spagnola 2025-2026. Le due squadre sono a pari punti, 69, e si contendono il terzo posto. Entrambe hanno già assicurato la qualificazione in Champions League. La partita si svolge per l’onore e potrebbe vedere un alto numero di gol, considerando le caratteristiche offensive delle due formazioni.

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La Liga spagnola 2025-2026 si chiuderà definitivamente domenica notte, con la sfida tra Villarreal e Atletico Madrid, che giocano per l’onore e per il terzo posto: le due squadre sono comunque sicure di andare in Champions e sono a pari punti, a quota 69. I Colchoneros hanno vinto lo scontro diretto dell’andata e quindi hanno. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Villarreal-Atletico Madrid (domenica 24 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Tanti gol tra i valenciani e i Colchoneros?
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