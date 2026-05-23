Università 2030 al Bo la sfida degli Atenei | nuove competenze fiducia e organizzazione

L’università italiana si prepara a un confronto nazionale a tre giorni presso l’ateneo del Santo, con focus su nuove competenze, organizzazione e fiducia nel settore. La manifestazione si concentra sulle sfide e i cambiamenti che coinvolgono gli atenei italiani, coinvolgendo rappresentanti e studenti. L’obiettivo è discutere le strategie per adattare le università alle esigenze future, in un contesto di trasformazioni e innovazioni nel sistema educativo superiore.

L’università italiana cambia pelle e la città del Santo si prepara a diventare, per tre giorni, il centro del confronto nazionale sul futuro degli Atenei. Dal 28 al 30 maggio 2026 il capoluogo veneto ospiterà il XXXIV Convegno Nazionale RAU, l’appuntamento dei responsabili. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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Puntata 51 - Ecoansia e Cambiamento Climatico: Sfida Etica tra Generazioni

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