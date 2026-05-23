Una passeggiata solidale in ricordo di Graziella Buoncompagni

Da arezzonotizie.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sabato 6 giugno si terrà la prima edizione di una passeggiata solidale in memoria di Graziella Buoncompagni, promossa dalla Fondazione Graziella. L’evento prevede un percorso a piedi che unisce socializzazione, scoperta del territorio e solidarietà. La manifestazione coinvolge cittadini e volontari e si svolge in un contesto di commemorazione. La passeggiata mira a raccogliere fondi e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla causa sostenuta dalla fondazione.

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. L’appuntamento, promosso dalla Fondazione Graziella, è in programma sabato 6 giugno quando si terrà la prima edizione di un’esperienza volta ad abbinare aggregazione, scoperta del territorio e attenzione al prossimo. La camminata sarà. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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