Una passeggiata solidale in ricordo di Graziella Buoncompagni

Notizia in breve

Sabato 6 giugno si terrà la prima edizione di una passeggiata solidale in memoria di Graziella Buoncompagni, promossa dalla Fondazione Graziella. L’evento prevede un percorso a piedi che unisce socializzazione, scoperta del territorio e solidarietà. La manifestazione coinvolge cittadini e volontari e si svolge in un contesto di commemorazione. La passeggiata mira a raccogliere fondi e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla causa sostenuta dalla fondazione.