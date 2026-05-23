Un murale firmato dagli alunni della primaria Mazzini colora il quartiere
Notizia in breve
Un murale realizzato dagli studenti della scuola primaria Mazzini decora il marciapiede davanti all’istituto. Il progetto è stato condotto durante un laboratorio guidato dal writer padovano Giacomo Meda.
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui
Un murale realizzato dagli alunni della scuola primaria Mazzini, protagonisti di un laboratorio guidato dal writer padovano Giacomo Meda, decora il marciapiede davanti all’istituto.Il percorso ha coinvolto i bambini, trasformando un intervento artistico in un’esperienza educativa e collettiva. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Al via il Pedibus per gli alunni della scuola primaria "11 febbraio 1944"