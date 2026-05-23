Truffa del finto finanziere arrestata una 23enne

Notizia in breve

Una donna di 23 anni è stata arrestata dopo un tentativo di truffa avvenuto in via del Casone. La polizia è intervenuta a seguito di una segnalazione di un anziano di 84 anni, che aveva ricevuto una telefonata da una persona che si spacciava per un finanziere. La donna è stata fermata sul posto mentre tentava di truffare l’anziano.