Trasporti a rischio | sciopero generale di 24 ore possibili disagi su tram e bus in Toscana

Venerdì 29 maggio 2026 si svolgerà uno sciopero generale di 24 ore nel settore dei trasporti pubblici, con possibili disagi su tram e bus in Toscana. La manifestazione coinvolge tutto il paese e potrebbe portare a ritardi, riduzioni delle corse e cancellazioni di servizi. Le aziende di trasporto hanno annunciato possibili variazioni nelle programmazioni e invitano gli utenti a verificare gli orari aggiornati prima di mettersi in viaggio.

La giornata di venerdì 29 maggio 2026 potrebbe risultare complicata per chi si sposta con il trasporto pubblico: è stato infatti proclamato uno sciopero generale nazionale di 24 ore che potrebbe causare ritardi, limitazioni di servizio e cancellazioni sia nel servizio tramviario sia nei bus. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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SCIOPERO GENERALE DI 24 ORE, TRASPORTI A RISCHIO: TRENI, DISAGI E SERVIZI RIDOTTI

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