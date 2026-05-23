Torrenti e rischio idrologico | Fvg e Slovenia presentano il progetto Torrent a Tolmezzo

Il 28 maggio 2026 a Tolmezzo sarà presentato il bilancio finale del progetto Torrent, un'iniziativa tra la regione Friuli Venezia Giulia e la Slovenia. Il progetto mira a sviluppare metodologie condivise per la gestione dei bacini idrografici dei torrenti e a ridurre il rischio idrologico. La collaborazione tra le due aree riguarda l’analisi e la pianificazione delle misure di prevenzione e intervento in caso di eventi meteorici intensi.

Il 28 maggio 2026, a Tolmezzo, verrà presentato il bilancio finale del progetto Torrent, un'iniziativa transfrontaliera tra la regione Friuli Venezia Giulia e la Slovenia nata per costruire metodologie condivise nella gestione dei bacini idrografici dei torrenti e ridurre il rischio. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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