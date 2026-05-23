L’amministrazione comunale di Tirano ha annunciato il calendario degli eventi estivi, con iniziative programmate per tutta la stagione. La città si prepara a ospitare diverse manifestazioni, tra concerti, sagre e spettacoli pubblici. Le attività si svolgeranno in vari luoghi del centro e delle periferie, coinvolgendo cittadini e visitatori. Il programma comprende anche eventi culturali e ricreativi, con l’obiettivo di rendere l’estate nella città più vivace e frequentata.

L’amministrazione comunale di Tirano ha stilato il programma degli eventi estivi, confermando l’impegno a rendere la città sempre più vivibile, accogliente e attrattiva.Il primo evento in programma è proprio oggi, sabato 23 maggio: “Ouverture di primavera” nell’area della stazione e nella. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ciega al mundo, brillante en el mercado

Notizie e thread social correlati

"Vivere l’Umbria è vivere davvero". Strategie, spot tv e novità per l’estateLa Regione ha presentato ieri sera a Milano le sue iniziative per l’estate, utilizzando lo slogan “Vivere l’Umbria è vivere davvero”.

Temi più discussi: Tirano è pronta a vivere un'estate piena di eventi; Cure palliative: nuovi volontari in campo in Valtellina; Trump, nuovo messaggio di guerra all'Iran. Il ruolo dell'Italia, cosa dice Meloni; Elba, porta i turisti sul peschereccio e cucina per loro le prede catturate.

Annunciata per la fine dell'estate l'apertura della tangenziale di TiranoLa speranza è l'ultima a morire, sta di fatto che la tangenziale di Tirano sarà certamente pronta entro l'estate e anzi l'obiettivo è quello di consentire la sua transitabilità già in occasione della ... intornotirano.it

Tangenziale di Tirano, dove sei?. La canzone per la strada incompiuta rimbalza di smartphone in smartphoneTirano (Sondrio), 14 dicembre 2025 – Ha iniziato a circolare nel tardo pomeriggio di venerdì, quando ciò che ormai appariva evidente ai più ha avuto anche la conferma ufficiale e da allora è ... ilgiorno.it