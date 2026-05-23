Three women behind the bar Cadello celebra il talento femminile con una guest night al DiSopra Rooftop dedicata a tre bartender italiane
Il 29 maggio, al DiSopra Rooftop di Firenze, si terrà una serata dedicata alle bartender italiane, organizzata da Cadello. L’evento vedrà la partecipazione di tre donne che lavorano dietro il bancone. La serata vuole celebrare il talento femminile nel settore della mixology, con un focus sulla creatività e l’abilità delle professioniste coinvolte. La manifestazione si svolge presso l’hotel degli Orafi e si inserisce in un progetto di valorizzazione del ruolo femminile nel settore.
Three Women Behind the BarDove c’è una donna, c’è magia.È da questa frase di Ntozake Shange che prende forma la speciale serata firmata Cadello in programma venerdì 29 maggio da DiSopra Rooftop, all’Hotel degli Orafi di Firenze.Come celebrazione posticipata dell’International Women’s Day. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Three women meet at a bar on the worst night of their lives
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