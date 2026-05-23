The Crash | un documentario true-crime da una drammatica storia vera – Recensione

Notizia in breve

Il 31 luglio 2022, una Toyota Camaro si è schiantata a oltre 160 kmh in un viale di Strongsville, Ohio. Il veicolo ha perso il controllo, provocando un incidente che ha coinvolto altre persone e ha causato danni materiali. La crash è stata ripresa da telecamere di sorveglianza e ha portato a indagini sulle cause dell’incidente. Il documentario “The Crash” ricostruisce i dettagli della vicenda e le testimonianze dei testimoni presenti sul luogo.