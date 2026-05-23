The Crash | un documentario true-crime da una drammatica storia vera – Recensione

Da superguidatv.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 31 luglio 2022, una Toyota Camaro si è schiantata a oltre 160 kmh in un viale di Strongsville, Ohio. Il veicolo ha perso il controllo, provocando un incidente che ha coinvolto altre persone e ha causato danni materiali. La crash è stata ripresa da telecamere di sorveglianza e ha portato a indagini sulle cause dell’incidente. Il documentario “The Crash” ricostruisce i dettagli della vicenda e le testimonianze dei testimoni presenti sul luogo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il 31 luglio 2022 una Toyota Camaro si schiantò a oltre 160 chilometri orari in un viale di Strongsville, nello stato dell’Ohio. Nell’impatto persero la vita Dominic Russo e Davion Flanagan, mentre alla guida dell’auto si trova la diciassettenne Mackenzie Shirilla, sopravvissuta all’incidente e fidanzata con una delle vittime. Come scopriremo in The Crash, quello che inizialmente sembrava essere il risultato di un tragico incidente si è trasformato rapidamente in un caso giudiziario alquanto controverso. Per le indagini da parte dell’accusa infatti si è aveva a che fare con un duplice omicidio volontario commesso dalla sola superstite.... 🔗 Leggi su Superguidatv.it

the crash un documentario true crime da una drammatica storia vera 8211 recensione
© Superguidatv.it - The Crash: un documentario true-crime da una drammatica storia vera – Recensione
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

THE CRASH Documentary Live Chat

Video THE CRASH Documentary Live Chat

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Chi è Elisa True Crime, nuovo volto di Belve Crime

Temi più discussi: The Crash: incidente o omicidio?; Il dettaglio che ha incastrato una ragazza di 17 anni, in questo documentario true-crime in Top 10 su Netflix; The Crash: incidente o omicidio? su Netflix ricostruisce il caso che la polizia di Strongsville stava per archiviare come un sinistro stradale; 'The Crush': la velocità del dubbio.

the crash the crash un documentarioThe Crash: un documentario true-crime da una drammatica storia vera – RecensioneThe Crash, un documentario true-crime che scava in un controverso caso di duplice omicidio seguito a un incidente stradale. superguidatv.it

the crash the crash un documentarioThe Crash incidente o omicidio? trama, cast, finale, dove è girato il documentario su NetflixThe Crash incidente o omicidio: la diciassettenne condannata per aver provocato l’incidente in cui morirono Dominic Russo e Davion Flanagan. maridacaterini.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web