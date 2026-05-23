The Crash | un documentario true-crime da una drammatica storia vera – Recensione
Il 31 luglio 2022, una Toyota Camaro si è schiantata a oltre 160 kmh in un viale di Strongsville, Ohio. Il veicolo ha perso il controllo, provocando un incidente che ha coinvolto altre persone e ha causato danni materiali. La crash è stata ripresa da telecamere di sorveglianza e ha portato a indagini sulle cause dell’incidente. Il documentario “The Crash” ricostruisce i dettagli della vicenda e le testimonianze dei testimoni presenti sul luogo.
Il 31 luglio 2022 una Toyota Camaro si schiantò a oltre 160 chilometri orari in un viale di Strongsville, nello stato dell’Ohio. Nell’impatto persero la vita Dominic Russo e Davion Flanagan, mentre alla guida dell’auto si trova la diciassettenne Mackenzie Shirilla, sopravvissuta all’incidente e fidanzata con una delle vittime. Come scopriremo in The Crash, quello che inizialmente sembrava essere il risultato di un tragico incidente si è trasformato rapidamente in un caso giudiziario alquanto controverso. Per le indagini da parte dell’accusa infatti si è aveva a che fare con un duplice omicidio volontario commesso dalla sola superstite.... 🔗 Leggi su Superguidatv.it
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Raga ma il documentario nuovo di Netflix the crash è assurdo, già conoscevo la storia ma vederla raccontata così mi fa una rabbia. Questa ragazza è davvero la personificazione del male. x.com
Su Netflix è uscito The Crash: docu crime su un omicidio che sembrava un incidente, prodotto dalla stessa casa de Il truffatore di Tinder, e che fa più paura di qualsiasi crime fiction C'è un motivo preciso per cui il true crime funziona così bene sulle piattaforme facebook
The Crash: un documentario true-crime da una drammatica storia vera – RecensioneThe Crash, un documentario true-crime che scava in un controverso caso di duplice omicidio seguito a un incidente stradale. superguidatv.it
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The Crash incidente o omicidio? trama, cast, finale, dove è girato il documentario su NetflixThe Crash incidente o omicidio: la diciassettenne condannata per aver provocato l’incidente in cui morirono Dominic Russo e Davion Flanagan. maridacaterini.it