Taglia alberi per installare un gazebo per il proprio negozio | fruttivendolo nei guai
Durante un controllo, i carabinieri e la polizia municipale hanno scoperto un fruttivendolo che aveva tagliato alberi per installare un gazebo davanti al negozio. La presenza di rami e tronchi sul luogo del intervento ha confermato l’illecito. Il proprietario è stato denunciato per aver danneggiato la vegetazione senza autorizzazioni. Sul posto sono stati sequestrati i materiali e avviate le pratiche per le verifiche ambientali.
Quando i carabinieri e gli agenti della polizia municipale hanno effettuato il controllo non potevano credere ai loro occhi. Siamo a Castellammare di Stabia ed è in corso un servizio a largo raggio. Diversi i militari e gli agenti impiegati, ci sono anche i carabinieri del Nas e del Nil di Napoli. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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