Taglia alberi per installare un gazebo per il proprio negozio | fruttivendolo nei guai

Notizia in breve

Durante un controllo, i carabinieri e la polizia municipale hanno scoperto un fruttivendolo che aveva tagliato alberi per installare un gazebo davanti al negozio. La presenza di rami e tronchi sul luogo del intervento ha confermato l’illecito. Il proprietario è stato denunciato per aver danneggiato la vegetazione senza autorizzazioni. Sul posto sono stati sequestrati i materiali e avviate le pratiche per le verifiche ambientali.