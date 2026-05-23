Tagli alla scuola la batosta più pesante è nel forlivese-cesenate | persi 11 collaboratori nei corridoi
Per l’anno scolastico 20262027, la Romagna registra un calo di 11 collaboratori Ata nel forlivese-cesenate, rappresentando la perdita più significativa nella regione. La definizione dell’organico di diritto ha comportato riduzioni di personale in diverse zone, con effetti diretti sui servizi scolastici. La diminuzione riguarda principalmente il personale amministrativo e di supporto nelle scuole. La situazione si manifesta in un contesto di ridimensionamento complessivo degli organici regionali.
La Romagna esce fortemente penalizzata dalla definizione dell’organico di diritto Ata per l’anno scolastico 20262027. I dati ufficiali autorizzati dal ministero dell’Istruzione e del Merito certificano, infatti, una riduzione complessiva di 29 collaboratori scolastici nelle province di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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