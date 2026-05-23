Sunderland-Chelsea domenica 24 maggio 2026 ore 17 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Chi vuole davvero la Conference League?
Domenica 24 maggio 2026 alle 17:00 si affrontano Sunderland e Chelsea in un match decisivo per le qualificazioni alle coppe europee della prossima stagione. Entrambe le squadre hanno ottenuto vittorie nelle ultime partite: Sunderland ha battuto l’Everton 3-1, mentre il Chelsea ha superato il Tottenham 2-1 nel derby. La partita rappresenta un momento chiave per le ambizioni europee di entrambe le formazioni, che si contendono un posto nelle competizioni internazionali fino all’ultimo turno.
Con le vittorie rispettivamente per 3-1 contro l’Everton e 2-1 nel derby contro il Tottenham, Sunderland e Chelsea si sono garantiti la possibilità di lottare per un posto nelle prossime coppe europee nel 2026-27 fino all’ultima giornata. Una vittoria dei londinesi garantirebbe ai Blues, nella peggiore delle ipotesi, un posto in Conference League, mentre i. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Crystal Palace vs Arsenal | Live | Prediction & | Jo Potter & Oliver Glasner
Notizie e thread social correlati
Sunderland-Chelsea (domenica 24 maggio 2026 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici. Chi vuole davvero la Conference League?Domenica 24 maggio 2026 alle 17:00 si affrontano Sunderland e Chelsea in una partita che potrebbe determinare chi accederà alle coppe europee nella...
Leggi anche: Sunderland-Chelsea (domenica 24 maggio 2026 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici
Argomenti più discussi: Segui Sunderland-Chelsea: dove vederla, formazioni e quote; Pronostico Sunderland-Chelsea: analisi e probabili formazioni 24/05/2026 Premier League; Sunderland AFC - Chelsea FC | pronostico & migliori quote | 24.05.2026; Sunderland chase prize-money boost in Chelsea finale.
Sunderland-Chelsea (domenica 24 maggio 2026 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/4hQxOFZ #scommesse #pronostici x.com
[Pre-Match Thread] Sunderland vs Chelsea - Premier League reddit
Finale FA Cup stadio Wembley: Chelsea-Manchester City 0-1 facebook
Pronostico Sunderland-Chelsea: la prospettiva Conference non allettaSunderland-Chelsea è una partita di Premier League e si gioca domenica alle 17:00: diretta tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it