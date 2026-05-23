Sunderland-Chelsea domenica 24 maggio 2026 ore 17 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Chi vuole davvero la Conference League?

Notizia in breve

Domenica 24 maggio 2026 alle 17:00 si affrontano Sunderland e Chelsea in un match decisivo per le qualificazioni alle coppe europee della prossima stagione. Entrambe le squadre hanno ottenuto vittorie nelle ultime partite: Sunderland ha battuto l’Everton 3-1, mentre il Chelsea ha superato il Tottenham 2-1 nel derby. La partita rappresenta un momento chiave per le ambizioni europee di entrambe le formazioni, che si contendono un posto nelle competizioni internazionali fino all’ultimo turno.