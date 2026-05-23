Sunderland-Chelsea domenica 24 maggio 2026 ore 17 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Chi vuole davvero la Conference League?

Da infobetting.com 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domenica 24 maggio 2026 alle 17:00 si affrontano Sunderland e Chelsea in un match decisivo per le qualificazioni alle coppe europee della prossima stagione. Entrambe le squadre hanno ottenuto vittorie nelle ultime partite: Sunderland ha battuto l’Everton 3-1, mentre il Chelsea ha superato il Tottenham 2-1 nel derby. La partita rappresenta un momento chiave per le ambizioni europee di entrambe le formazioni, che si contendono un posto nelle competizioni internazionali fino all’ultimo turno.

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Con le vittorie rispettivamente per 3-1 contro l’Everton e 2-1 nel derby contro il Tottenham, Sunderland e Chelsea si sono garantiti la possibilità di lottare per un posto nelle prossime coppe europee nel 2026-27 fino all’ultima giornata. Una vittoria dei londinesi garantirebbe ai Blues, nella peggiore delle ipotesi, un posto in Conference League, mentre i. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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