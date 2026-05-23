Sunderland-Chelsea domenica 24 maggio 2026 ore 17 | 00 | formazioni quote pronostici Chi vuole davvero la Conference League?
Domenica 24 maggio 2026 alle 17:00 si affrontano Sunderland e Chelsea in una partita che potrebbe determinare chi accederà alle coppe europee nella stagione successiva. Entrambe le squadre hanno ottenuto vittorie nelle ultime gare, rispettivamente contro l’Everton e il Tottenham, mantenendo vive le speranze di qualificazione fino all’ultima giornata di campionato. La sfida si svolge in un momento in cui entrambe sono in corsa per un posto in una competizione europea, con le formazioni ancora da definire.
Con le vittorie rispettivamente per 3-1 contro l’Everton e 2-1 nel derby contro il Tottenham, Sunderland e Chelsea si sono garantiti la possibilità di lottare per un posto nelle prossime coppe europee nel 2026-27 fino all’ultima giornata. Una vittoria dei londinesi garantirebbe ai Blues, nella peggiore delle ipotesi, un posto in Conference League, mentre i. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
FC 26 | Sunderland Vs Chelsea | Premier League | 24th/May/2026
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