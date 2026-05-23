Sunderland-Chelsea domenica 24 maggio 2026 ore 17 | 00 | formazioni quote pronostici Chi vuole davvero la Conference League?

Notizia in breve

Domenica 24 maggio 2026 alle 17:00 si affrontano Sunderland e Chelsea in una partita che potrebbe determinare chi accederà alle coppe europee nella stagione successiva. Entrambe le squadre hanno ottenuto vittorie nelle ultime gare, rispettivamente contro l’Everton e il Tottenham, mantenendo vive le speranze di qualificazione fino all’ultima giornata di campionato. La sfida si svolge in un momento in cui entrambe sono in corsa per un posto in una competizione europea, con le formazioni ancora da definire.