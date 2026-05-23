Stellantis scontro sul futuro di Cassino Filosa promette il piano Maserati Rocca e D' Amato dicono basta agli annunci

Notizia in breve

Il futuro dello stabilimento Stellantis di Cassino è oggetto di tensioni tra i vertici aziendali e le istituzioni regionali. Filosa ha annunciato un piano Maserati per lo stabilimento, mentre Rocca e D'Amato hanno respinto gli annunci, chiedendo chiarezza e azioni concrete. La discussione si concentra sulla direzione da seguire per il sito produttivo, senza che siano stati fatti passi ufficiali verso una soluzione condivisa.