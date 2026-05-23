Stellantis scontro sul futuro di Cassino Filosa promette il piano Maserati Rocca e D' Amato dicono basta agli annunci
Il futuro dello stabilimento Stellantis di Cassino è oggetto di tensioni tra i vertici aziendali e le istituzioni regionali. Filosa ha annunciato un piano Maserati per lo stabilimento, mentre Rocca e D'Amato hanno respinto gli annunci, chiedendo chiarezza e azioni concrete. La discussione si concentra sulla direzione da seguire per il sito produttivo, senza che siano stati fatti passi ufficiali verso una soluzione condivisa.
Il destino dello stabilimento Stellantis di Cassino è al centro di un acceso dibattito che contrappone i vertici aziendali alle istituzioni regionali. Se da una parte l'azienda tenta di rassicurare sulle prospettive industriali legate al marchio Maserati, dall'altra la politica laziale denuncia. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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