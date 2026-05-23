Due studenti di un liceo sono stati identificati dopo aver spruzzato spray urticante in aula, provocando l’evacuazione e l’intossicazione di due compagni. L’episodio è avvenuto ieri nell’istituto, portando alla sospensione delle attività scolastiche e all’intervento delle forze dell’ordine. Nessuna informazione è stata fornita sui motivi dell’azione o sulle eventuali conseguenze disciplinari. La scuola sta collaborando con le autorità per chiarire l’accaduto.

Sarebbero stati individuati i due studenti dell'istituto Buonarroti Fossombroni che ieri avrebbero spruzzato spray urticante in classe causando l'evacuazione degli alunni e l'intossicazione di due compagni. L'episodio è avvenuto ieri mattina. Erano le 11.19 quando è scattato l'allarme e il. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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Spray urticante in classe, identificati i due studenti che hanno spruzzato la sostanza x.com

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