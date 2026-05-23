Sora controlli negli esercizi commerciali Multe a chi non fa gli scontrini

Durante controlli negli esercizi commerciali a Sora, sono state elevate multe a chi non rilasciava scontrini. L'operazione ha coinvolto una task force interforze, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme fiscali e aumentare la sicurezza nelle zone più sensibili della città. Le verifiche si sono concentrate su attività commerciali di diversa tipologia, con sanzioni applicate immediatamente a chi non ha ottemperato agli obblighi di legge.

La città di Sora è stata teatro di un imponente servizio straordinario di controllo del territorio. L'operazione, finalizzata a innalzare i livelli di sicurezza urbana e a garantire il presidio delle aree più sensibili, ha visto operare in stretta sinergia una task force interforze. Il. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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