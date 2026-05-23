Sirius-GAIS domenica 24 maggio 2026 ore 14 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Il Sirius, leader dell’Allsvenskan, affronta in casa il GAIS nel nono turno di campionato. La partita si terrà domenica 24 maggio 2026 alle 14:00. La formazione di Engelmark cerca di proseguire la serie positiva e mantenere il primato in classifica. Non sono ancora stati comunicati dettagli sulle formazioni ufficiali, quote o pronostici.

Continua l’inarrestabile marcia del Sirius in vetta all’Allsvenskan e il nono turno di gare vede i nerazzurri di Engelmark impegnati in casa contro il GAIS. Altra vittoria di forza quella dell’ultimo turno contro il Djurgarden, rimontato e superato nella ripresa in una gara dalle mille emozioni. Una squadra che gioca un calcio spumeggiante e propositivo, con un attacco in stato di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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Sirius-GAIS (domenica 24 maggio 2026 ore 14:00): formazioni, quote, pronosticiDomenica 24 maggio 2026 alle 14:00 si è giocata la partita tra Sirius e GAIS, con i nerazzurri di Engelmark impegnati in casa.

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