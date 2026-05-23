Sirius-GAIS domenica 24 maggio 2026 ore 14 | 00 | formazioni quote pronostici

Notizia in breve

Domenica 24 maggio 2026 alle 14:00 si è giocata la partita tra Sirius e GAIS, con i nerazzurri di Engelmark impegnati in casa. Sirius ha continuato la sua serie positiva, mantenendo la testa della classifica dopo il nono turno del campionato. La sfida si è svolta in un clima di attesa, con le formazioni schierate in campo secondo le quote e i pronostici pre-gara.