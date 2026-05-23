Sirius-GAIS domenica 24 maggio 2026 ore 14 | 00 | formazioni quote pronostici
Domenica 24 maggio 2026 alle 14:00 si è giocata la partita tra Sirius e GAIS, con i nerazzurri di Engelmark impegnati in casa. Sirius ha continuato la sua serie positiva, mantenendo la testa della classifica dopo il nono turno del campionato. La sfida si è svolta in un clima di attesa, con le formazioni schierate in campo secondo le quote e i pronostici pre-gara.
Continua l’inarrestabile marcia del Sirius in vetta all’Allsvenskan e il nono turno di gare vede i nerazzurri di Engelmark impegnati in casa contro il GAIS. Altra vittoria di forza quella dell’ultimo turno contro il Djurgarden, rimontato e superato nella ripresa in una gara dalle mille emozioni. Una squadra che gioca un calcio spumeggiante e propositivo, con un attacco in stato di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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