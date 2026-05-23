Serie di incidenti in poche ore | ciclomotore sequestrato tre persone in ospedale

Notizia in breve

Il 21 maggio, la polizia locale di Montemurlo ha registrato tre incidenti stradali in poche ore. In uno di questi, un ciclomotore è stato sequestrato. Tre persone sono state trasportate in ospedale a seguito degli incidenti. Non sono stati resi noti dettagli sulle cause o sulle condizioni delle persone coinvolte. La situazione ha richiesto interventi immediati da parte delle forze dell’ordine.