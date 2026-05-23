Serie di incidenti in poche ore | ciclomotore sequestrato tre persone in ospedale
Il 21 maggio, la polizia locale di Montemurlo ha registrato tre incidenti stradali in poche ore. In uno di questi, un ciclomotore è stato sequestrato. Tre persone sono state trasportate in ospedale a seguito degli incidenti. Non sono stati resi noti dettagli sulle cause o sulle condizioni delle persone coinvolte. La situazione ha richiesto interventi immediati da parte delle forze dell’ordine.
Tre incidenti stradali nel giro di poche ore: giornata intensa quella dello scorso 21 maggio per la polizia locale di Montemurlo. Il primo sinistro, inizialmente classificato come un codice rosso e poi ridimensionato a codice giallo, è avvenuto in via Oste: Una donna anziana, che viaggiava a. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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Serie di incidenti in poche ore: ciclomotore sequestrato, tre persone in ospedale x.com
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