Il presidio “per la sicurezza e contro il degrado” a San Jacopino si è concluso dopo aver radunato le persone in piazza Luigi Dallapiccola. Non sono stati segnalati incidenti o tensioni durante l’evento. La manifestazione si è svolta senza interruzioni e si è conclusa nel rispetto delle normative vigenti.

Il presidio “per la sicurezza e contro il degrado” a San Jacopino si è appena concluso, dopo il ritrovo in piazza Luigi Dallapiccola. La mobilitazione, promossa dal Comitato Cittadini Attivi San Jacopino, è nata in risposta a risse ripetute e recenti episodi di violenza che hanno aumentato la. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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Sicurezza, presidio in S.Jacopino 'stanchi rimpalli istituzioni'

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San Jacopino, presidio per la sicurezza contro degrado e violenza x.com

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