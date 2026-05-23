San Jacopino presidio per la sicurezza contro degrado e violenza
Il presidio “per la sicurezza e contro il degrado” a San Jacopino si è concluso dopo aver radunato le persone in piazza Luigi Dallapiccola. Non sono stati segnalati incidenti o tensioni durante l’evento. La manifestazione si è svolta senza interruzioni e si è conclusa nel rispetto delle normative vigenti.
Il presidio “per la sicurezza e contro il degrado” a San Jacopino si è appena concluso, dopo il ritrovo in piazza Luigi Dallapiccola. La mobilitazione, promossa dal Comitato Cittadini Attivi San Jacopino, è nata in risposta a risse ripetute e recenti episodi di violenza che hanno aumentato la. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Sicurezza, presidio in S.Jacopino 'stanchi rimpalli istituzioni'
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San Jacopino, presidio per la sicurezza contro degrado e violenza x.com
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