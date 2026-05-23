Sagra del Capitello a Boara Pisani
Nella frazione di Boara Pisani si svolge la tradizionale Sagra del Capitello, organizzata dalla Proloco con il patrocinio comunale. Il menu include specialità di cinghiale, asparagi e piatti tipici locali. La manifestazione si tiene nel fine settimana e prevede anche intrattenimento musicale e bancarelle. Sono previsti stand gastronomici aperti durante tutto l’evento. La sagra è rivolta a residenti e visitatori della zona.
Proloco Boara con il patrocinio Comune di Boara Pisane Pisani propone l'antica sagra del capitello, il menu propone specialità di cinghiale, asparagi, piatti tipici.? TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO?Date22-23-24 maggio29-30-31 maggio1-2 giugno 2026DoveA Boara Pisani presso il. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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