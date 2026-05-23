Sagra del Capitello a Boara Pisani

Notizia in breve

Nella frazione di Boara Pisani si svolge la tradizionale Sagra del Capitello, organizzata dalla Proloco con il patrocinio comunale. Il menu include specialità di cinghiale, asparagi e piatti tipici locali. La manifestazione si tiene nel fine settimana e prevede anche intrattenimento musicale e bancarelle. Sono previsti stand gastronomici aperti durante tutto l’evento. La sagra è rivolta a residenti e visitatori della zona.