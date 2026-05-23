Sagra del Capitello a Boara Pisani

Da padovaoggi.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella frazione di Boara Pisani si svolge la tradizionale Sagra del Capitello, organizzata dalla Proloco con il patrocinio comunale. Il menu include specialità di cinghiale, asparagi e piatti tipici locali. La manifestazione si tiene nel fine settimana e prevede anche intrattenimento musicale e bancarelle. Sono previsti stand gastronomici aperti durante tutto l’evento. La sagra è rivolta a residenti e visitatori della zona.

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Proloco Boara con il patrocinio Comune di Boara Pisane Pisani propone l'antica sagra del capitello, il menu propone specialità di cinghiale, asparagi, piatti tipici.? TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO?Date22-23-24 maggio29-30-31 maggio1-2 giugno 2026DoveA Boara Pisani presso il. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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