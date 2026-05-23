Residenza Calamandrei chiuso il confronto con gli studenti | trasferimenti temporanei
Il confronto tra Regione Toscana, DSU Toscana e studenti della residenza Calamandrei si è concluso con la decisione di trasferimenti temporanei. Il problema deriva da un guasto alle pompe di sollevamento, che ha interrotto l’erogazione dell’acqua ai piani alti, rendendo inutilizzabili bagni e docce in molte camere. La situazione ha portato a una sospensione temporanea delle attività di residenza, in attesa di interventi di riparazione.
Si è concluso il confronto tra Regione Toscana, DSU Toscana e gli studenti della residenza universitaria Calamandrei (viale Morgagni) dopo il grave guasto alle pompe di sollevamento che ha compromesso l’erogazione dell’acqua ai piani alti, rendendo inutilizzabili bagni e docce in molte camere.Ad. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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