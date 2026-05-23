Il 24 maggio si giocherà a Ponticelli la finale play-off tra Rangers Qualiano e un’altra squadra, con in palio la promozione in Eccellenza. La partita durerà novanta minuti e rappresenta il passaggio decisivo per ottenere la promozione. I Rangers Qualiano sono pronti ad affrontare questa sfida, che potrebbe portare alla conquista del loro obiettivo. La squadra si prepara per questa gara importante, che chiuderà la loro stagione in modo determinante.

Rangers Qualiano pronti alla finale play?off del 24 maggio a Ponticelli: novanta minuti decisivi per conquistare la promozione in Eccellenza. Il sogno è lì, a un passo. I Rangers Qualiano si preparano a vivere il momento più importante della stagione: la finale dei play?off del 24 maggio, gara che può valere la promozione nel campionato di Eccellenza. I Rangers Qualiano affronterano il Punto di Svolta a Ponticelli. Una finale che può scrivere la storia. L’attesa è finita. Il conto alla rovescia scandisce le ultime ore prima di una sfida che può entrare nella storia del calcio qualianese. “Domani è finale. Domani è storia.”, con queste parole inizia un post della società sulla Pagina Facebook della Prima Squadra Parole semplici, ma cariche di significato. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Rangers Qualiano, finale play?off: il sogno Eccellenza è a un passo

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