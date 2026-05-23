Quattro Comuni al voto in provincia | quasi 20mila elettori coinvolti

Da udinetoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Quattro Comuni della provincia sono stati chiamati alle urne, coinvolgendo circa 20mila elettori. In totale, domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026, undici Comuni del Friuli Venezia Giulia si sono recati alle urne per le elezioni amministrative. La consultazione si è svolta su due giorni, con il voto distribuito tra le diverse località della regione. Nessuna altra informazione sui risultati o sui candidati è stata resa nota al momento.

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Undici comuni del Friuli Venezia Giulia tornano al voto domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026 per le elezioni amministrative. Circa 35.600 elettori sono chiamati a rinnovare sindaci e consigli comunali in altrettanti centri, tutti con una popolazione inferiore a 15.000 abitanti. L'appuntamento. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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