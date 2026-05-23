PRIMAVERA – Napoli-Cagliari 0-3 6? Trepy 17? Mendy 85? rig Costa | il Napoli perde contro il Cagliari e retrocede in Primavera 2

Notizia in breve

Il Napoli Primavera ha perso 3-0 contro il Cagliari e retrocede in Primavera 2. La partita si è conclusa all’Arena G. Piccolo dopo i 96 minuti di gioco, con sei minuti di recupero concessi. I gol sono stati segnati da Trepy al 6’, Mendy al 17’ e Costa su rigore all’85’.