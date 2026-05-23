PRIMAVERA – Napoli-Cagliari 0-3 6? Trepy 17? Mendy 85? rig Costa | il Napoli perde contro il Cagliari e retrocede in Primavera 2
Il Napoli Primavera ha perso 3-0 contro il Cagliari e retrocede in Primavera 2. La partita si è conclusa all’Arena G. Piccolo dopo i 96 minuti di gioco, con sei minuti di recupero concessi. I gol sono stati segnati da Trepy al 6’, Mendy al 17’ e Costa su rigore all’85’.
96? – Termina il match all’Arena G.Piccolo. Il Napoli retrocede in Primavera 2. 90? – Concessi 6 minuti di recupero. 88? – Altri due cambi per il Cagliari: escono Mendy e Russo, dentro Sugamele Pibiri. 85? – TERZO GOL DEL CAGLIARI: Costa freddissimo dal penalty spiazza Ferrante: 0-3. 83? -Calcio di rigore per il Cagliari; Mendy viene abbattuto da Ferrante; rigore e giallo per il portiere azzurro. 77? – Ancora Napoli e ancora Pereyra: il 23 azzurro tenta di sorprendere il portiere sardo sul primo palo che però è attento e respinge in angolo. 74? – Ultima sostituzione per il Napoli: Gorica prende il posto di Caucci. 73? – Cambio per il Cagliari: fuori Malfitano, dentro Nunn. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Sullo stesso argomento
LIVE PRIMAVERA – Napoli-Cagliari 0-2 (6? Trepy, 17? Mendy)): RADDOPPIO CAGLIARI CON MENDY21? – Doppio cambio tra le file del Napoli; escono Raggioli e De Luca, entrano Barido e Garofalo.
LIVE PRIMAVERA – Napoli-Cagliari 0-1 (6? Trepy): VANTAGGIO CAGLIARI CON TREPY10? – Napoli vicinissimo al pareggio con Raggioli; De Chiara, da calcio d’angolo, pennella un pallone sulla testa del 9 azzurro, ma la sua...
Con un netto 3-0, il #Cagliari vince il playout e condanna il #Napoli alla retrocessione in Primavera 2? Decisivi i gol di Trepy, Costa e il capolavoro di Paul Mendy #Primavera #Sportitalia x.com
Napoli Primavera retrocesso in Serie B, sconfitta 3-0 ai play-out contro il Cagliari Azzurrini sconfitti in casa. L'autogol di Eletto, la rete di Mendy e il rigore segnato da Costa condannano la squadra di Dario Rocco alla retrocessione. https://www.ilnapolista.it/202 facebook
Napoli-Cagliari Primavera 0-3: i rossoblù sono salvi, il playout fa retrocedere i partenopeiIl Cagliari vince con Mendy, Costa e Trepy mantenendo la Serie A Primavera, mentre il Napoli torna nella seconda serie dopo appena una stagione al massimo livello. msn.com
Cagliari Primavera, arriva la salvezza per i ragazzi di Gallego! 0-3 al NapoliIl Cagliari Primavera è salvo: battendo il Napoli nel playout odierno i rossoblù hanno conquistato la permanenza nel campionato Primavera 1 ... cagliarinews24.com
[Simone Togna] NUOVO: Gli agenti del terzino del CSKA Mosca, Kirill Glebov, erano a Milano per assistere a Inter-Cagliari all'inizio di questo mese e hanno incontrato i dirigenti del club per parlare dell'interesse dell'Inter. reddit