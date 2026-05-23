Prestigiosa trasferta del Gruppo Musici in Francia

Notizia in breve

Il Gruppo Musici ha partecipato a un festival medievale in Francia, nella cittadina di Andilly in Alta Savoia. La trasferta segna il ritorno della band nel paese dopo alcuni anni. Il festival, il più grande d’Europa, si svolge ogni anno e attira numerosi appassionati. La partecipazione del gruppo ha coinvolto una serie di esibizioni durante l’evento.