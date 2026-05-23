Prestigiosa trasferta del Gruppo Musici in Francia
Il Gruppo Musici ha partecipato a un festival medievale in Francia, nella cittadina di Andilly in Alta Savoia. La trasferta segna il ritorno della band nel paese dopo alcuni anni. Il festival, il più grande d’Europa, si svolge ogni anno e attira numerosi appassionati. La partecipazione del gruppo ha coinvolto una serie di esibizioni durante l’evento.
Prestigiosa trasferta all’estero per il Gruppo Musici che ritorna in Francia dopo alcuni anni. L’occasione è l’importante festival medievale che si svolge nella cittadina di Andilly, in Alta Savoia, considerato il più grande d’Europa e che richiama ogni anno un gran numero di appassionati. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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Il Gruppo Musici al festival medievale di AndillyIl Gruppo Musici partecipa al festival medievale di Andilly in Francia, segnando il suo ritorno nel paese dopo diversi anni.
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Il Gruppo Musici al festival medievale di AndillyArezzo, 23 maggio 2026 – Il Gruppo Musici al festival medievale di Andilly. Prestigiosa trasferta all’estero per il Gruppo Musici che ritorna in Francia dopo alcuni anni. L’occasione è l’importante fe ... lanazione.it