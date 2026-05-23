Precipita in un dirupo per 50 metri mentre raccoglie gli asparagi e muore
Un uomo di 74 anni è morto dopo essere caduto in un dirupo di circa 50 metri mentre raccoglieva asparagi. L’incidente è avvenuto in una zona rurale e non ci sono testimoni. I soccorritori, intervenuti sul posto, hanno recuperato il corpo. La ricostruzione della dinamica è in corso, ma al momento non ci sono altre informazioni disponibili.
Si è conclusa nel modo più tragico la scomparsa di un uomo classe 1949 originario di Monte San Giovanni Campano (Frosinone). Nella serata di ieri, ad Anagni, è stato rinvenuto il corpo senza vita del 77enne Franco Tanevini, per il quale i familiari avevano presentato denuncia di scomparsa alle. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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