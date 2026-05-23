Plebiscito Padova gli Under 18 volano alle semifinali nazionali

La squadra Under 18 del CS Plebiscito Padova ha terminato la fase interregionale al secondo posto, qualificandosi per le semifinali nazionali del campionato Juniores A di pallanuoto. Le semifinali si svolgeranno domenica 24 e lunedì 25 maggio. La formazione ha ottenuto il passaggio alle fasi finali dopo aver concluso con risultati positivi la competizione interregionale. Le partite si terranno in una sede ancora da definire.

Il CS Plebiscito Padova continua la sua corsa nel campionato Juniores A di pallanuoto. La formazione Under 18 biancoscudata ha chiuso la fase interregionale con un brillante secondo posto, conquistando l’accesso alle Semifinali Nazionali, in programma domani, domenica 24, e lunedì 25 maggio alla. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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