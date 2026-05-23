per lo sconto dimezzato sulle accise e gli aiuti ai tir il governo taglia ancora il fondo automotive e gli investimenti sul trasporto locale

Notizia in breve

Il governo ha deciso di prorogare lo sconto sulle accise sui carburanti, riducendone però l'entità della metà rispetto alle settimane passate. Contestualmente, ha ridotto i fondi destinati al settore automotive e agli investimenti nel trasporto locale. Queste misure sono state annunciate con una comunicazione ufficiale, senza ulteriori dettagli sui tempi o sulle modalità di attuazione.