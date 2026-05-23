Per lo sconto dimezzato sulle accise e gli aiuti ai tir il governo taglia ancora il fondo automotive e gli investimenti sul trasporto locale

Da ilfattoquotidiano.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il governo ha deciso di prorogare lo sconto sulle accise sui carburanti, riducendone però l'entità della metà rispetto alle settimane passate. Contestualmente, ha ridotto i fondi destinati al settore automotive e agli investimenti nel trasporto locale. Queste misure sono state annunciate con una comunicazione ufficiale, senza ulteriori dettagli sui tempi o sulle modalità di attuazione.

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Il governo proroga il taglio delle accise sui carburanti, ma in misura dimezzata rispetto alle settimane precedenti. Risultato: beneficio limitato alla pompa, associazioni consumatori sul piede di guerra e un costo comunque significativo per i conti pubblici: la misura approvata venerdì sera, valida dal 23 maggio al 6 giugno, costa circa 134 milioni per appena due settimane. Da sommare ai 2 miliardi mobilitati finora per far fronte alla crisi energetica scatenata dalla guerra in Iran. Soldi che paradossalmente sostengono i consumi in una fase di scarsità dell’offerta che richiederebbe, al contrario, interventi per ridurre la domanda. Per non... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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