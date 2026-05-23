Pedro protagonista la Lazio batte il Pisa 2-1 nella serata degli addii

Da feedpress.me 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Lazio ha vinto 2-1 contro il Pisa in una partita segnata dagli addii. I marcatori sono stati Moreo al 23' del primo tempo, Dele-Bashiru al 33' e Pedro al 35', entrambi nel primo tempo. La formazione laziale ha schierato un 4-3-3 con Furlanetto, Marusic e altri. La partita si è conclusa con la vittoria della Lazio, che ha segnato due gol nel primo tempo.

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Lazio - Pisa 2-1 Marcatori: 23'pt Moreo, 33'pt Dele-Bashiru, 35'pt Pedro Lazio (4-3-3): Furlanetto 6; Marusic 6.5, Gila 5.5 (1'st Provstgaard 6), Romagnoli 6, Pellegrini 6.5 (37'st Lazzari sv); Basic 6, Belahyane 6, Dele-Bashiru 7 (37'st Przyborek sv); Cancellieri 5.5 (26'st Maldini 6), Noslin 6.5, Pedro 7 (16'st Dia 6) In panchina: Pannozzo, Giacomone, Gigot, Patric, Isaksen, Ratkov, Hysaj, Farcomeni. Allenatore: Sarri 6 Pisa (3-5-2): Semper 6; Calabaresi 6.5 (32'st Bettazzi sv), Canestrelli 5.5, Bozhinov 5.5; Leris 5.5 (26'st Cuadrado 6), Akinsamiro 6 (1'st Hojholt 6), Aebischer 6.5 (16'st Loyola 6), Vural 5. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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