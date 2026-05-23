pedro protagonista la lazio batte il pisa 2 1 nella serata degli addii

Notizia in breve

La Lazio ha vinto 2-1 contro il Pisa in una partita segnata dagli addii. I marcatori sono stati Moreo al 23' del primo tempo, Dele-Bashiru al 33' e Pedro al 35', entrambi nel primo tempo. La formazione laziale ha schierato un 4-3-3 con Furlanetto, Marusic e altri. La partita si è conclusa con la vittoria della Lazio, che ha segnato due gol nel primo tempo.