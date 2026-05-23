Passatore 2026 Giani dà il via | Corsa leggendaria che unisce Firenze e Faenza VIDEO

Alle 15 è partita la 51ª edizione della 100 km del Passatore, con partenza da Firenze e arrivo a Faenza. La gara, considerata leggendaria, collega le due città attraverso una corsa di lunga distanza. I record storici del percorso sono di 6:25’46” stabilito nel 2011 e di 7:31’03” del 2019. La manifestazione coinvolge atleti di alto livello e continua a rappresentare un appuntamento di rilievo nel panorama delle ultramaratone.

Partita alle 15 da Firenze la 51ª edizione della 100 km del Passatore. Punti di riferimento per tutto il gruppo top level sono rimasti i due record del percorso: 6:25’46” di Giorgio Calcaterra nel 2011 e 7:31’03” di Nikolina Sustic nel 2019.La notizia è stata che entrambi i primatisti si sono. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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Presentazione 100 km del Passatore. Eugenio Giani: Molto più di una corsa, è storia e cultura

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