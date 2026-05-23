Omicidio Tulissi la Cassazione assolve Calligaris | Non ha commesso il fatto

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la condanna di Paolo Calligaris per l’omicidio Tulissi, stabilendo che l’imputato non ha commesso il fatto. La decisione si basa sull’annullamento della sentenza di appello, che aveva condannato Calligaris. La prima sezione penale ha confermato l’assoluzione, precisando che non ci sono prove sufficienti per ritenere la sua responsabilità nell’omicidio.

La prima sezione penale della Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza di appello a carico di Paolo Calligaris, stabilendo che l'imputato “non ha commesso il fatto”. Calligaris era stato condannato a marzo 2025 dalla Corte d'assise d'appello di Venezia a 16 anni di reclusione per. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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OMICIDIO TATIANA TULISSI SENZA UN COLPEVOLE: LA CASSAZIONE ASSOLVE DEFINITIVAMENTE P... | 23/05/2026

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