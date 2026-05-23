Nasce Aliparco dove l’archeologia diventa gioco scoperta e comunità
È stato inaugurato un nuovo parco dedicato all’archeologia, chiamato Aliparco. L’area si estende su un grande spazio verde e include aule per lo studio, laboratori e percorsi didattici. Sono presenti reperti archeologici esposti per essere osservati da vicino. Sono stati realizzati percorsi specifici rivolti a bambini, ragazzi e famiglie, con l’obiettivo di unire gioco, scoperta e comunità.
Un grande parco verde, aule per studiare, spazi per laboratori, reperti archeologici da conoscere da vicino e percorsi pensati per bambini, ragazzi e famiglie. È stato inaugurato oggi, sabato 23 maggio, nella nuova sede operativa di Alisolidali OdV in via Bernardino Telesio 25, “Aliparco -. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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