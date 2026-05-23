Nasce Aliparco dove l’archeologia diventa gioco scoperta e comunità

Notizia in breve

È stato inaugurato un nuovo parco dedicato all’archeologia, chiamato Aliparco. L’area si estende su un grande spazio verde e include aule per lo studio, laboratori e percorsi didattici. Sono presenti reperti archeologici esposti per essere osservati da vicino. Sono stati realizzati percorsi specifici rivolti a bambini, ragazzi e famiglie, con l’obiettivo di unire gioco, scoperta e comunità.