Manca poco e il sipario si aprirà per poi richiudersi per l’ultima volta in stagione: Napoli-Udinese non sarà solo l’ultima partita di questa stagione di Serie A. No, sarà la fine di un capitolo intenso, complesso e soprattutto vittorioso. Domani sarà l’ultima al Maradona di un allenatore che ci ha portato uno scudetto e una Supercoppa e, soprattutto, tanta mentalità, e che è stato in grado di elevarci ancora di più nei ranghi del calcio italiano. Buona fortuna a chi verrà dopo, gliene servirà. Ora, per questa partita, che ha tutti i crismi per essere una partita vera, Conte cercherà di indossare il vestito migliore. Chiudere con una vittoria farebbe bene a tutti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli-Udinese, le possibili scelte di Conte: Meret tra i pali e riecco De Bruyne dal 1?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mercato NapoliSuccede di Tutto! Maxi Operazione!Mercato in Fermento!

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Napoli, ecco le scelte di Conte: De Bruyne e McTominay dal 1’ a Cagliari

Napoli-Udinese, il Corsport anticipa due scelte: Politano e De Bruyne potrebbero partire dal 1?Quella che sarebbe dovuta essere una lenta e sonnacchiosa ultima partita di questo campionato di Serie A si trasformerà probabilmente in un match dai...

FOCUS NM - Serie A, Napoli-Udinese, ecco le probabili formazioni: le possibili scelte degli allenatori ift.tt/rhXIzE0 x.com

Napoli-Udinese, probabili formazioni: torna Politano, fattore Mondiale per De BruyneIl sole battente, gli occhi fissi, la concentrazione al massimo. Se non ci fosse il calendario a ricordarcelo, nulla negli ultimi allenamenti della settimana di Antonio Conte farebbe pensare ... ilmattino.it

Pisa-Napoli: E il posto in Champions League è nostro reddit

FOCUS NM - Serie A, Napoli-Udinese, ecco le probabili formazioni: le possibili scelte degli allenatoriNAPOLI - Per gli azzurri, la sfida casalinga rappresenta l'occasione di congedarsi dal proprio pubblico cancellando le ultime amarezze interne e provando a finire l'anno con una vittoria d'orgoglio. D ... napolimagazine.com