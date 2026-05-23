Napoli-Udinese le possibili scelte di Conte | Meret tra i pali e riecco De Bruyne dal 1?

Da ilnapolista.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domani si gioca Napoli-Udinese, ultima partita di questa stagione di Serie A. Il tecnico del Napoli sembra intenzionato a confermare Meret tra i pali e potrebbe schierare De Bruyne dall'inizio, dopo le ultime indiscrezioni. La formazione ufficiale non è ancora stata annunciata, ma le scelte sembrano orientate verso queste decisioni. La partita si svolgerà nel rispetto del calendario stabilito.

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Manca poco e il sipario si aprirà per poi richiudersi per l’ultima volta in stagione: Napoli-Udinese non sarà solo l’ultima partita di questa stagione di Serie A. No, sarà la fine di un capitolo intenso, complesso e soprattutto vittorioso. Domani sarà l’ultima al Maradona di un allenatore che ci ha portato uno scudetto e una Supercoppa e, soprattutto, tanta mentalità, e che è stato in grado di elevarci ancora di più nei ranghi del calcio italiano. Buona fortuna a chi verrà dopo, gliene servirà. Ora, per questa partita, che ha tutti i crismi per essere una partita vera, Conte cercherà di indossare il vestito migliore. Chiudere con una vittoria farebbe bene a tutti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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