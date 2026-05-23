Due persone sono state condannate per la morte di un uomo che, il 21 agosto 2023, è stato travolto da una grossa quercia. La tragedia è avvenuta circa tre anni fa. Il tribunale di Arezzo ha emesso le condanne in seguito al procedimento giudiziario avviato dopo l’incidente.

Morì travolto da una grossa quercia. Era il 21 agosto del 2023. A quasi tre anni di distanza dalla tragedia, il tribunale di Arezzo ha condannato due persone per la morte di Giuseppe Baracchi. L'uomo aveva 77 anni e perse la vota a Castel San Niccolò. Nei giorni scorsi il giudice monocratico. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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Morì travolto da una quercia, condannate due persone x.com

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