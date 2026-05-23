Moretti Spa celebra 50 anni di eccellenza Il grande traguardo dell' azienda valdarnese
Nel 2026, Moretti Spa festeggia il suo cinquantesimo anniversario. Fondata come impresa a gestione familiare, ha sviluppato nel tempo una presenza internazionale. La celebrazione segna mezzo secolo di attività e crescita. L’azienda, con sede nel Valdarno, ha consolidato la propria posizione nel settore. La ricorrenza sarà celebrata con eventi dedicati, senza dettagli specifici sui programmi futuri o sui festeggiamenti in corso.
Nel 2026 Moretti Spa celebra il suo cinquantesimo anniversario, un traguardo che racconta il percorso di un’impresa capace di trasformare le proprie radici familiari in una realtà strutturata e riconosciuta a livello internazionale.La storiaBoilerplate Moretti S.p.A. è un’azienda italiana fondata. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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