Moretti Spa celebra 50 anni di eccellenza Il grande traguardo dell' azienda valdarnese

Notizia in breve

Nel 2026, Moretti Spa festeggia il suo cinquantesimo anniversario. Fondata come impresa a gestione familiare, ha sviluppato nel tempo una presenza internazionale. La celebrazione segna mezzo secolo di attività e crescita. L’azienda, con sede nel Valdarno, ha consolidato la propria posizione nel settore. La ricorrenza sarà celebrata con eventi dedicati, senza dettagli specifici sui programmi futuri o sui festeggiamenti in corso.