Il 50% dei medici internisti in regione ha sperimentato la sindrome da burnout. La condizione, nota anche come esaurimento professionale, colpisce metà degli specialisti intervistati. La situazione viene segnalata come grave, anche se si scherza con gli studenti di alcune facoltà. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali misure di supporto o interventi in corso.

Certo ci si scherza con gli studenti di medicina, matematica o ingegneria, ma la sindrome da burnout – o “da esaurimento professionale” – è una cosa seria. Secondo un'indagine della Federazione associazioni dirigenti ospedalieri internisti presentata a Rimini e riportata da Ansa, circa il 50 per. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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Metà dei medici internisti in regione ha avuto sindrome da burnout ift.tt/Ca4DyK2 ift.tt/XWgD28O x.com

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