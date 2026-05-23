Durante la tappa della Diamond League di Xiamen, in Cina, Mattia Furlani ha subito un infortunio che ha interrotto la sua gara. La competizione è stata fermata mentre il atleta veniva assistito. Non sono state fornite ulteriori informazioni sulle condizioni o sulla natura dell'infortunio. La manifestazione si è conclusa senza ulteriori aggiornamenti riguardo alla partecipazione di Furlani.

Brutta battuta d’arresto per Mattia Furlani durante la tappa della Diamond League di Xiamen, in Cina. Il campione del mondo del salto in lungo è stato costretto a interrompere la propria gara dopo aver accusato un problema muscolare alla gamba destra, lasciando la pedana in barella davanti agli occhi preoccupati del pubblico e degli addetti ai lavori. L’episodio si è verificato prima del quinto tentativo, quando l’atleta azzurro ha immediatamente fatto capire di non poter proseguire. Dopo i primi controlli a bordo pista, lo staff medico è intervenuto per assisterlo e accompagnarlo fuori dall’impianto. Le immagini dell’uscita in barella hanno subito fatto crescere l’apprensione attorno alle condizioni del giovane talento italiano, reduce da una stagione ad altissimo livello. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Mattia Furlani, arriva la terribile notizia: succede il peggio

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