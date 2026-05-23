Marcia della Pace da San Pancrazio a Civitella | il cammino di studenti e cittadini

Da arezzonotizie.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oltre duecento studenti e cittadini hanno partecipato questa mattina alla marcia per la pace che ha collegato San Pancrazio a Civitella. La manifestazione si è svolta lungo un percorso a piedi, coinvolgendo gruppi di giovani e adulti. La marcia si è conclusa in una piazza di Civitella, dove sono stati letti messaggi di solidarietà e pace. Nessun incidente è stato segnalato durante l’evento.

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Oltre duecento studenti e studentesse, insieme a numerosi cittadini, hanno preso parte questa mattina, sabato 23 maggio, alla Marcia per la Pace da San Pancrazio a Civitella. L’evento ha visto la partecipazione dei due Istituti comprensivi del territorio e ha coinvolto i Comuni teatro di stragi. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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