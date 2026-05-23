Un uomo è stato arrestato dopo aver subito accuse di maltrattamenti nei confronti della moglie e della figlia, episodi che sarebbero durati quasi vent’anni. Secondo le denunce, all’interno della famiglia si sarebbero verificati ripetuti episodi di violenza fisica e verbale, oltre a minacce e umiliazioni. Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine dopo le segnalazioni e hanno eseguito l’arresto. La donna e la figlia hanno raccontato di aver vissuto in uno stato di paura costante.

Quasi vent’anni di paura dentro le mura di casa. Una quotidianità che, secondo l’accusa, sarebbe stata fatta di botte, minacce, insulti, umiliazioni e controllo economico. Una spirale di violenza familiare che si sarebbe interrotta solo dopo la denuncia della moglie e l’intervento dei Carabinieri. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Maltrattamenti, incubo in famiglia: anni d’inferno per moglie e figlio, in carcere un 55enneA Pontedera, un uomo di 55 anni è stato arrestato per maltrattamenti all’interno della famiglia.

Temi più discussi: Maltrattamenti a moglie e figlia, finisce un incubo durato quasi vent’anni; Rimini, ex tenente dell'Aeronautica condannato per maltrattamenti e violenza sessuale sulla moglie e la figlia: Un incubo durato 25 anni; Vent’anni di botte e minacce a moglie e figlia: allontanato da casa; POLIZIA DI STATO DI VENEZIA - MESTRE: PICCHIA LA MOGLIE E TENTA DI STRANGOLARLA. ALLONTANATO D’URGENZA DALLA CASA FAMILIARE - Polizia di Stato.

Maltrattamenti a moglie e figlia, finisce un incubo durato quasi vent’anni ift.tt/lJCF5oy ift.tt/amgKADs x.com

Maltrattamenti a moglie e figlia, finisce un incubo durato quasi vent’anniDopo la denuncia e l’intervento dei Carabinieri di Piove di Sacco, il Gip ha disposto l’allontanamento da casa del marito e il divieto di avvicinamento a moglie e figlia. Secondo l’accusa, dal 2007 le ... padovaoggi.it

Opinioni su I Am in Eskew di David Ward? reddit

Arrestato per maltrattamenti su moglie e figlia piccola, 50enne assolto e scarceratoCASARANO (Lecce) - Era finito in carcere il 26 gennaio 2026 per maltrattamenti sulla moglie e la figlia minorenne a seguito di un’ordinanza a firma della ... corrieresalentino.it